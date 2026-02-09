ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਲਾਲ ਸਲਾਮ', ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਆਨ

ETV Bharat / entertainment

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਲਾਲ ਸਲਾਮ' ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਟੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 9, 2026 at 12:57 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਲੀਕੋਂ ਹੱਟਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਲਾਲ ਸਲਾਮ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।

'ਕੇਕੇ ਫਿਲਮਜ਼ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 'ਟੀਜੇ' ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ" ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹੈਰੀ ਸਚਦੇਵਾ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਤਰਸੇਮ ਪਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ, ਵੈਭਵ ਧੀਰ, ਮਨਿੰਦਰ ਭੰਗਾ, ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਖਬੀਰ ਛੱਤਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕਲਿਆਣ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ, ਰੌਕੀ ਸਹੋਤਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੱਧੂ, ਨਰੇਸ਼ ਨਿੱਕੀ ,ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਪਦਮ ਦੱਤਾ, ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 01 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਆਸ਼ੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਨੂ ਸਟੂਡਿਓਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

