ETV Bharat / entertainment

ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ', ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi film Fish Fry
Punjabi film Fish Fry (Pic Credit: Special Arrangement/Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 6, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲਾਣਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ', ਜੋ ਜਲਦ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਕੰਪੈਕਟ ਫ੍ਰੇਮ ਪਿਕਚਰਸ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਬੁਣੀ ਗਈ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਜਗਦੇਵ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ
ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫਿਲਮੀ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ…ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ।

ਆਗਾਮੀ ਦਿਨੀਂ 08 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦੇਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ'
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ' (Pic Credit: Film Poster)

ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' ਅਤੇ 'ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਡ ਚੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ' ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਮੁਫ਼ੀਦਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਡੀਓਪੀ ਸੁਖਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਅ ਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

SATINDER SINGH DEV
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ
UPCOMING PUNJABI FILM FISH FRY
FILM FISH FRY READY FOR RELEASE
POLLYWOOD LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.