ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ', ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ', ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 6, 2026 at 10:37 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲਾਣਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ', ਜੋ ਜਲਦ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਕੰਪੈਕਟ ਫ੍ਰੇਮ ਪਿਕਚਰਸ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਬੁਣੀ ਗਈ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਜਗਦੇਵ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫਿਲਮੀ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ…ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ।
ਆਗਾਮੀ ਦਿਨੀਂ 08 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦੇਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' ਅਤੇ 'ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਡ ਚੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ' ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਮੁਫ਼ੀਦਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਡੀਓਪੀ ਸੁਖਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਅ ਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਨ।
