ETV Bharat / entertainment

ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4', ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ

'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਜਲਦ ਹੀ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

Carry On Jatta 4
Carry On Jatta 4 (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 24, 2025 at 10:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ' ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4', ਜੋ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਸੰਭਾਲਣੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਸੇ ਹੀ ਸੀਕਵਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਦਾ ਪੋਸਟਰ
'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਦਾ ਪੋਸਟਰ (Photo: Film Poster)

ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਜਿੰਮਾ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੇਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 3' ਅਤੇ 'ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ' ਦਾ ਬਹੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੇਲਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4
CARRY ON JATTA 4 SHOOTING
ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
CARRY ON JATTA 4 STAR CAST
CARRY ON JATTA 4

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.