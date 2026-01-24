ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ '15 ਲੱਖ', ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ '15 ਲੱਖ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰ ਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
January 24, 2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰ ਪਾਲ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ '15 ਲੱਖ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਸ਼ਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫਿਲਮੀ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਿਆ ਹੱਟ ਕੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸੁਮੇਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਪਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਰਟੌਲ, ਮੋਹਿਤ ਸਨਿਆਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਐਸ, ਮੋਹਿਤ ਚਾਵਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰ ਪਾਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰਿਆ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਮਰ ਪਾਲ, ਡਾਇਲਾਗ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇਅ ਲੇਖਕ ਸਾਬੀ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜੀਤੂ ਹਨ।
