ETV Bharat / entertainment

ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਡਬਲ ਧਮਾਕਾ, ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।

Pollywood movies in july 2026
Pollywood movies in july 2026 (Pic Credit: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 3:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Movies Releasing in July 2026: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੀਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ, ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਓ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਸਰਪੰਚ

ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ: 10 ਜੁਲਾਈ 2026

ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ 'ਸਰਪੰਚ' ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਜਿਹੇ 'ਸਰਪੰਚ' ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਦੇਖ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤਾਰ

ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ: 17 ਜੁਲਾਈ 2026

ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਹਨ, ਫਿਲਮ ਹਿੰਮਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸਤਾਰ (ਪੱਗ) ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ।

ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ

ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ: 24 ਜੁਲਾਈ 2026

ਰੁਮਾਂਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। 1982 ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਨਸੀਮਾ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜੋਖ਼ਮ ਸਹਿਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

MOVIES RELEASING IN JULY 2026
JULY 2026 THEATRICAL RELEASES
UPCOMING POLLYWOOD MOVIES
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ
POLLYWOOD MOVIES IN JULY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.