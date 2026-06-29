ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਡਬਲ ਧਮਾਕਾ, ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 3:29 PM IST
Movies Releasing in July 2026: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੀਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ, ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਓ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਰਪੰਚ
ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ: 10 ਜੁਲਾਈ 2026
ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ 'ਸਰਪੰਚ' ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਜਿਹੇ 'ਸਰਪੰਚ' ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਦੇਖ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਰ
ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ: 17 ਜੁਲਾਈ 2026
ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਹਨ, ਫਿਲਮ ਹਿੰਮਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸਤਾਰ (ਪੱਗ) ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ।
ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ
ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ: 24 ਜੁਲਾਈ 2026
ਰੁਮਾਂਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। 1982 ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਨਸੀਮਾ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜੋਖ਼ਮ ਸਹਿਦੇ ਹਨ।
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