ਫੂਲਵੈਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਫੂਲਵੈਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੱਗੋ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2025 at 11:06 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਸਰਦਾਰਜੀ 3' ਜਿਹੀ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਮ ਫਿਲਮਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੱਗੋ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਤੁਫੰਗ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਅਤੇ 'ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਹਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਨਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਐ" ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ 'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਮੂਮਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਾਰਨਿੰਗ' ਸੀਰੀਜ਼, 'ਬੱਬਰ' ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਿਰਜਾ: ਦ ਅਣਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ', 'ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ', 'ਹੀਰੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੀ', 'ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ', 'ਮਾਂ', 'ਫਰਾਰ', 'ਅਰਦਾਸ', 'ਡਾਕਾ', 'ਅਕਾਲ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
28 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਅਮਨ ਹੁੰਦਲ, ਲੇਖਕ ਭਿੰਦੀ ਤੋਲਾਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਿਵ ਲਾਈਫ ਫਿਲਮਜ਼ ਹਨ।
