ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ 'ਬਾਰਡਰ 2', ਟੀਜ਼ਰ ਇਸ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ

'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੀਜ਼ਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Border 2
Border 2 (Photo: Film Poster)
Published : December 13, 2025 at 3:04 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਬਾਰਡਰ 2' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, 1971 ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਜ਼ਰ ਲਾਂਚ।" 'ਬਾਰਡਰ 2 ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਇੱਕੋ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

'ਬਾਰਡਰ 2' ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੇ.ਪੀ. ਦੱਤਾ ਦੀ ਜੇ.ਪੀ. ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੇ.ਪੀ. ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। "ਧੁਰੰਧਰ" ਦੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ "ਬਾਰਡਰ 2" ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

