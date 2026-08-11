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Advance Booking: 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਅਤੇ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਦੀ ਟੱਕਰ, ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪਸੰਦ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ?

'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਅਤੇ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ।

'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਅਤੇ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਦੀ ਟੱਕਰ
'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਅਤੇ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਦੀ ਟੱਕਰ (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2026 at 5:04 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾਵੇਗੀ।

'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਤੱਕ 907 2D ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 1,843 ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5.01 ਲੱਖ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1.14 ਲੱਖ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 55.08 ਹਜ਼ਾਰ, ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ 4.02 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 53.4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕ 'ਸੀਰੀਅਲ ਕਿੱਸਰ' ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਨੇ 975 2D ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 5,589 ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 16.74 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 4.85 ਲੱਖ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 2.01 ਲੱਖ, ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ 73,160 ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 75,500 ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਕਰਨ ਦਿਓਲ, ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

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AWARAPAN 2 ADVANCE BOOKING
ਬਟਵਾਰਾ 1947 ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ
ਬਟਵਾਰਾ 1947 ਅਤੇ ਆਵਾਰਾਪਨ 2
BATWARA 1947 AND AWARAPAN 2

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