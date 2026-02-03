ਰਾਤ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ ਫਿਲਮ "ਅੱਸੀ", ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੀ ਟੀਮ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ "ਅੱਸੀ" ਦੀ ਟੀਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 3, 2026 at 4:17 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਨੁਭਵ ਸਿਨਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਅੱਸੀ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਭਵ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅੱਸੀ" ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਾਹਵਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਭਵ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਮੁਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਅੱਸੀ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੋਜ ਪਾਹਵਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ‘ਅੱਸੀ’ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗੀ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ "ਅੱਸੀ" ਅਨੁਭਵ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਹੈ, ਜੋ "ਮੁਲਕ" "ਥੱਪੜ" ਅਤੇ "ਆਰਟੀਕਲ 15" ਵਰਗੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁੱਦਾ-ਅਧਾਰਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ-ਅਧਾਰਤ ਥ੍ਰਿਲਰ ਅਤੇ ਕੋਰਟਰੂਮ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਪਸੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਪਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ "ਮੁਲਕ" ਅਤੇ "ਥੱਪੜ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: