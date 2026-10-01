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ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ? ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ‘ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼’ ਨੋਟਿਸ

CINTAA ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੁਖ਼ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2026 at 12:09 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: 'ਸਿਨੇ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' (CINTAA) ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਡੌਨ 3' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CINTAA ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਪਾਸਨਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋਂ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

"ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਵਰਮਾ, ਸਾਹਿਲਾ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ CINTAA ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। CINTAA ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ CINTAA ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੂਨਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?' ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 'ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼' ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

ਉਪਾਸਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। CINTAA (ਸਿੰਟਾ) ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

"ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਪਾਂਡੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਹਾਂ, ਮੈਡਮ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

ਉਪਾਸਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ AGM (ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ) ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ FD ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।"

ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (FWICE) ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ 'ਅਸਹਿਯੋਗ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਡੌਨ 3' ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਅਤੇ ਐਕਸਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਦਕਿ CINTAA ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਰਣਵੀਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ CINTAA ਅਤੇ FWICE ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ FWICE ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CINTAA ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਖਲ CINTAA ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

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TAGGED:

CINTAA
ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
UPASANA SINGH ON POONAM DHILLON
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