ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ, ਬੋਲੀ-ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ...

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਗਲੈਮਰ ਅਤੇ ਚਮਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ (Pic Credit: Facebook @Upasana Singh)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 31, 2026 at 12:05 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਦਿ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ' ਦੀ 'ਭੂਆ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਕਸਰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

"ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੈਮਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ CINTAA (ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਿਆ।

"ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ CINTAA (ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1,200 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਉਸਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

"ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੁੜਵਾਂ', 'ਹਲਚਲ', 'ਹੰਗਾਮਾ', 'ਗੋਲਮਾਲ ਰਿਟਰਨਜ਼' ਅਤੇ 'ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਈਟਸ ਵਿਦ ਕਪਿਲ' ਅਤੇ 'ਦਿ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ' ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ 'ਪਿੰਕੀ ਭੂਆ' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ।

