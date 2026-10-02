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ਸੈੱਟ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ

ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਣਟਾਈਟਲ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Untitled new Punjabi film
ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 7:18 PM IST

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ਫਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਣਟਾਈਟਲ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਜ਼ੂਦ ਦੀ ਤਰਾਸ਼

ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ "ਸੁਖਜੀਤ ਜੈਤੋ, ਜੋ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖ਼ਕ ਵਜੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਤਰਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਂਚੇ 'ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕਤਾ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਨੂਠੇ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।"

Untitled new Punjabi film
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਤਜੁਰਬਾ

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਵਾਵੁਸਤਾ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਤਰੋਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਨਾਲ ਅੋਤ-ਪੋਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿਚ ਪਵਨ ਜੌਹਲ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਅੰਬੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਿਆਮੀ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਪਾਰਸ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਜਸ਼ਨ ਗੋਸ਼ਾ, ਕਿਰਨ ਥਿੰਦ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਖਜੀਤ ਜੈਤੋ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਜੈਤੋ, ਸਿਕਸ ਫਰੇਮ ਸਟੂਡਿਓਜ਼, ਜੋਬਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨਵਰੀਤ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਤਜੁਰਬਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।"

Untitled new Punjabi film
ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੈਤੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

TAGGED:

AMRIT AMBY SUKHJEET JAITO
RAJ DHALIWAL
NEW PUNJABI FILM ARRIVES ON SET
ਅਣਟਾਈਟਲ ਫ਼ਿਲਮ
UNTITLED NEW PUNJABI FILM

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