ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇਹ ਖਾਸ ਗਾਣੇ, ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇਹ ਖਾਸ ਗਾਣੇ, ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ
ਇਸ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 3, 2026 at 1:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਰੰਗੀਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਲੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
‘ਯੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ’ ਤੋਂ “ਬਲਮ ਪਿਚਕਾਰੀ” ਦੀਆਂ ਨੱਚਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਸਿਲਸਿਲਾ' ਵਿੱਚ ‘ਰੰਗ ਬਰਸੇ’ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਭੰਗ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਸਵੈਗਰ ਤੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1. ਰੰਗ ਬਰਸੇ (ਸਿਲਸਿਲਾ):
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਹੈ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸਦੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੁਰ ਅਤੇ ਚੰਚਲ ਬੋਲ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਲੀ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
2. ਹੋਲੀ ਕੇ ਦਿਨ (ਸ਼ੋਲੇ):
ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
3. ਆਜ ਨਾ ਛੋੜਾਂਗੇ (ਕਟੀ ਪਤੰਗ):
ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਸਟਾਰਰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਹੈ।
4. ਬਾਲਮ ਪਿਚਕਾਰੀ (ਯੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ):
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ 'ਤੇ "ਯੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ" ਦੇ "ਬਲਮ ਪਿਚਕਾਰੀ" 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗੀਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੋਲ ਹੋਲੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ, ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਆਦਿਤਿਆ ਰਾਏ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕਲਕੀ ਕੋਚਲਿਨ ਹਨ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ "ਬਲਮ ਪਿਚਕਾਰੀ" ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
5. ਬਦਰੀ ਕੀ ਦੁਲਹਨੀਆ (ਬਦਰੀਨਾਥ ਕੀ ਦੁਲਹਨੀਆ):
ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਮੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
6. ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ (ਜੰਗ):
ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਅਤੇ ਰਿਤਿਕ ਰੌਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
7. ਡੂ ਮੀ ਏ ਫੇਵਰ ਲੈਟਸ ਪਲੇ ਹੋਲੀ (ਵਕਤ):
ਇਹ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਹੋਲੀ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੀਤ ਦੀ ਬੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਅਨੁ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸੁਨਿਧੀ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
8. ਹੋਲੀ ਖੇਲੇ ਰਘੂਵੀਰਾ (ਬਾਗਬਾਨ):
ਇਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
9. ਹੋਲੀ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾ (ਮਹਾਰਾਜ):
ਇਹ ਫਿਲਮ 2024 ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਹਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੀਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ।
10. ਪਨਵਾੜੀ (ਸਨੀ ਸੰਸਕਰੀ ਕੀ ਤੁਲਸੀ ਕੁਮਾਰੀ):
ਹੋਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਹੋਲੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।
