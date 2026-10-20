ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਉੜਤਾ ਤੀਰ" ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਨ

ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਉੜਤਾ ਤੀਰ" ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਨ
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਉੜਤਾ ਤੀਰ" ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 2:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਉੜਤਾ ਤੀਰ" ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਨੇਮਾ (ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਵੰਡ) ਐਕਟ, 2026 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(3) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਆਲੋਕਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇਪਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ।
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ "ਉੜਤਾ ਤੀਰ" ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਏ ਕੌਸ਼ਿਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "ਉੜਤਾ ਤੀਰ" ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਰਾਮ ਕਪੂਰ, ਸੁਹੇਲ ਨਈਅਰ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਗਰੋਵਰ, ਮੁਕੁਲ ਦੇਵ, ਰਘੁਬੀਰ ਯਾਦਵ, ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਕਾਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਆਨੰਦ, ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਪਿਲਗਾਂਵਕਰ ਅਤੇ ਸਮਿਤਾ ਟਾਂਬੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
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