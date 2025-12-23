ETV Bharat / entertainment

ਭਿਖਾਰੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਜ਼ਨੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟਾਈਲਰ ਚੇਜ਼
ਟਾਈਲਰ ਚੇਜ਼ (Photo: Screen Grab)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 23, 2025 at 7:40 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲੈਮਰਸ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਾਬਕਾ ਚਾਈਲਡ ਸਟਾਰ ਟਾਈਲਰ ਚੇਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਲਰ ਚੇਜ਼ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਮੂਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ?

ਟਾਈਲਰ ਚੇਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਲਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਲਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ?

ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਟਾਈਲਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਨੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ?" ਟਾਈਲਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹਾਂ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਨਿਕਲੋਡੀਅਨ" ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ "ਨੇਡਜ਼ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਗਾਈਡ।" ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਚੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਮੂਡ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰ ਬਾਰੇ

ਚੇਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ 6 ਸਤੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2004 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਕੇਲੋਡੀਅਨ ਕਾਮੇਡੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਟਿਨ ਕੁਆਰਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤਿੰਨ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੇਟਸ ਕ੍ਰਿਸ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਐਡਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਜੇਮਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਦੀ ਫਿਲਮ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ "ਬਾਈਪੋਲਰ" ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ "ਬਾਈਪੋਲਰ ਵਲੌਗਸ" ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਲਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

