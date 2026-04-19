ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਇਕੱਠੀ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼

ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਇਕੱਠੀ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 19, 2026 at 9:54 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਰਚਿਆ ਨਵਾਂ ਗੀਤ "ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ" ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਰੈਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ" ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੀਮ ਮੁੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤਕਾਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਾਮਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲਿਖਤ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 'ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 'ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ' ਇੱਕ 'ਸੌਂਗ ਆਫ਼ ਹੋਪ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾਪਣ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੀਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਏ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ" ਉਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਗੀਤਕਾਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਾਮਿਲ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਤੌਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਉਹ ਵੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, 'ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ' ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਫਿਲਮ "ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ" ਵਿੱਚ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਰਵਰੀ ਵਾਘ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਗ ਰੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਐਪਲਾਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ ਸੀਟ ਫਿਲਮਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਗੀਤ ਟਿਪਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫਿਲਮ 12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। "ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ" ਧੁਨ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-