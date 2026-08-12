ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਹਵਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 12:56 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਭਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਵਾਂਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਰੈਬੀ ਟਿਵਾਣਾ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਲੀਹੋ ਲੱਥੇ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ-ਪੋਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਅਤੇ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ:
ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ
ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਨਾਂਅ ਬਣ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਭਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਬੀਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ "ਸੋਚ" (2013) ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ।
ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਫਿਲਮਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਹਿੱਟ ਬਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ "ਮਨ ਭਰਿਆ", "ਕਿਸਮਤ", "ਫਿਲਹਾਲ" ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤ "ਪਛਤਾਓਗੇ" ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਆਹਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 'ਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੈਬੀ ਟਿਵਾਣਾ
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੈਬੀ ਟਿਵਾਣਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ 'ਤੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਫਿਲਮਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ( 2018) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਅਤੇ 'ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ' (ਸੀਜ਼ਨ 1-2 ) ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਖੜਪੰਚ' ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਵਾਰਡ ਵਿੰਨਿਗ ਰਹੀ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਲਘੂ ਫਿਲਮ 'ਧੀ ਦਾ ਸਿਵਾ' ( 2017) ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਇਹ ਮਾਣਮੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਰਜਣਨਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕੰਟੈਂਟ ਅਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਗੇ।
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