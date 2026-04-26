ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਟੁੱਟ ਪੈਂਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ' ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖਰ ਅਤੇ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Published : April 26, 2026 at 2:01 PM IST

ਫਰੀਦੋਕਟ: ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ' ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖਰ ਅਤੇ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ "ਟੁੱਟ ਪੈਂਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ" ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3'

'ਆਈਫਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਇੰਨੀ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਨਜ਼ਰ

ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰੇਲਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਮੁਹਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਜਿੱਥੇ ਅਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ਿਲਮ ਬੰਬੂਕਾਟ ਦੀ ਮਣਾਮੂਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੋਤ-ਪੋਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਅਪਣਾਉਣ 'ਚ ਜਨੂੰਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ।

