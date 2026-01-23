ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਸਤਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸੀਨਾਵਾਂ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਸਤਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸੀਨਾਵਾਂ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਸੀਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 23, 2026 at 4:28 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਰਚਿਤ ਸੁੰਦਰੀਆਂ, ਜੋ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਸੀਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਝਾਤ:
ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਟਾਰਰ 'ਜੰਨਤ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜੋ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੇਰਾ' ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਲੀਡ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਿੰਗ ਫੀਮੇਲ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿਓ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਵਿਜ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਸ਼ਨੀਨ ਚੌਹਾਨ, ਦਕਸ਼ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਮਦ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਸੰਧੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ' ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਗੈਪ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਜੋਗ' ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉਤੇ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਰੁਮਾਂਟਿਕ, ਡਰਾਮਾ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: