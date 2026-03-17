TV ਸੀਰੀਅਲ 'ਇਸ਼ਕਬਾਜ਼' ਫੇਮ ਦਾਦੀ ਡਾ. ਨਵਨਿੰਦਰ ਬਹਿਲ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੀ ਸਬੰਧ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੰਗਕਰਮੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਡਾ. ਨਵਨਿੰਦਰਾ ਬਹਿਲ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ। ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ।

navnindra behl passed away
TV ਸੀਰੀਅਲ 'ਇਸ਼ਕਬਾਜ਼' ਫੇਮ ਦਾਦੀ ਡਾ. ਨਵਨਿੰਦਰ ਬਹਿਲ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 17, 2026 at 2:23 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੰਗਕਰਮੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਡਾ. ਨਵਨਿੰਦਰਾ ਬਹਿਲ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਕਸਮਿਕ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਬਹਿਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਨੂੰ ਬਹਿਲ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 76 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਾ . ਬਹਿਲ, ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ।

ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਡਾ.ਬਹਿਲ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਮਾਚਿਸ', ਕੰਗਨਾ ਨਾਲ 'ਕੁਈਨ' ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ 'ਇਸ਼ਕਬਾਜ਼' ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ

ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ 'ਇਸ਼ਕਬਾਜ਼' ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਹਿਲ ਦਾਦੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋ-ਐਕਟਰ ਨਕੁਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਡਾ. ਬਹਿਲ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ- 'We will miss you, Dadi.'

ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਥਿਏਟਰ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡਮ ਡਾ. ਬਹਿਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਮੈਡਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ। -ਪਿੰਕੀ ਸੱਗੂ, ਅਦਾਕਾਰਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ-

"ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ- ਗੁਰੂ ਮਾਂ। ਬਹਿਲ ਜੀ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ , ਪਰ ਇਹ ਫੇਰ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਚਿੱਤ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ । ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ । ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਇਟਿੰਗ, ਐਕਟਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ। ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਫਰ 'ਚ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਬਹਿਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਸਤਿਕਾਰ। ਸਿੱਜਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇਹਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗਦੇ ਮੱਘਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।" - ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਹੇ ਹਿੱਸਾ

ਡਾ. ਨਵਨਿੰਦਰ ਬਹਿਲ, ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਨਵਨਿੰਦਰ ਬਹਿਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਲਿਤ ਬਹਿਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2021 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਵਨਿੰਦਰ ਬਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉੱਭਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹਿਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਸੀ।

