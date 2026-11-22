ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰੋਮਿਲ ਚੌਧਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਂਝਿਆ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 22, 2026 at 5:44 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰੋਮਿਲ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਂਝਿਆ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
'ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਟੀ ਮੂਵੀਜ਼' ਅਤੇ 'ਸ਼ੈਡੋ ਫੋਕਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੁਰਜਿੰਦ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਚਰਨ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗੀਤਮਈ ਥੀਮ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ, ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅੰਗਦ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰੇਲਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੋਮਿਲ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
2018 ਵਿੱਚ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 12' ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ 'ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ' ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ 'ਕਹਾਂ ਹਮ ਕਹਾਂ ਤੁਮ' ਵਿੱਚ 'ਕਰਨ ਖੰਨਾ' ਨਾਮਕ ਦਮਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ।
ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ-ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਟ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ, 2021 ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ 'ਬੇਚੈਨੀਆਂ', ਇਸੇ ਸਾਲ 'ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਜੀਆ ਜਾਏ ਨਾ' (ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਵਿੱਚ 'ਰਾਘਵ ਚੌਬੇ' ਨਾਮਕ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਵੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਅਜੈ ਵਰਧਨ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਕਹਾਣੀ ਰਬੜਬੈਂਡ ਕੀ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 2023 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਅਪਣਾ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
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