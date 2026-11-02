ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ, 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਜ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਜ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾ ਪਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 4:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਜ ਠਾਕੁਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਸੋਨਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AICWA) ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਅਨੁਜ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਜ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਬੇਵਕਤੀ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।"
GONE TOO SOON: AICWA REMEMBERS ACTOR ANUJ THAKUR The All India Cine Workers Association (AICWA) is deeply saddened by the untimely passing of actor Anuj Thakur, who died on 27 October 2026 at just 33 years of age. He was known for his work in films such as Beend Banoonga Ghodi Chadhunga (2011) and Mahisagar (2013). In a short career, he made his mark with sincerity and talent. He has left us far too soon. This was not an age to go. The news has left the entire Indian film industry in shock. He was a valued part of the Indian cinema family, and his contribution will always be remembered. AICWA prays for the peace of his soul and for strength and courage for his family in this difficult hour. | #AnujThakur | #AICWA | #IndianCinema | #Bollywood | #AllIndianCineWorkersAssociation | | @ANI | @PTI_News | @ians_india | @sureshsgupta |— All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) November 2, 2026
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੁਜ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਉਹ 'Beend Banoonga Ghodi Chadhunga' (2011) ਅਤੇ 'ਮਹੀਸਾਗਰ' (2013) ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਗਿੰਗ ਰੁਟੀਨ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਪਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਨੁਜ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਉਦੋਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਨੁਜ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ, ਰੂਪੇਸ਼ ਸੋਨਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਰੂਪੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰੂਪੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਰਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਜ 2008 ਦੇ ਸ਼ੋਅ "ਬੰਧਨ ਸੱਤ ਜਨਮੋਂ ਕਾ" ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ "ਮਹੀਸਾਗਰ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 2013 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਧੂਮ ਮਚਾਓ ਧੂਮ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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