ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ ਉਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਘਟਨਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ
ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਜ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 16, 2025 at 10:25 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਜ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਜ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਸਚਦੇਵਾ 'ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਰੇਗਾਓ ਵੈਸਟ ਦੇ ਹਾਰਮਨੀ ਮਾਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੁਆਰਾ ਭੌਂਕਣ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।
ਅਨੁਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, "ਮੈਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਇਸ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਰਮਨੀ ਮਾਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਗੋਰੇਗਾਓਂ ਵੈਸਟ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਏ ਵਿੰਗ ਫਲੈਟ 602 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਰੇਗਾਓ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਾਰਮਨੀ ਮਾਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 701 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਚਦੇਵਾ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ...ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਬਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਪਰੇਰਾ ਰਾਤ 10:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਜ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰੇ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰੇਰਾ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਅਨੁਜ ਸਚਦੇਵਾ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਿਰ, ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪਰੇਰਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, "ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਘਰ ਰਹੋ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਮਲਾਵਰ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਜ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 118(2) (ਖੁਦ-ਖੁਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ) ਅਤੇ 351(3) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਅਨੁਜ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਛਲ ਕਪਟ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ZEE5 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ "ਵੋ ਤੋਂ ਹੈ ਅਲਬੇਲਾ", "ਏਕ ਭਰਮ ਸਰਵਗੁਣ ਸੰਪੰਨਾ", "ਫਿਰ ਸੁਭਾ ਹੋਗੀ" ਅਤੇ "ਸਬਕੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਬੋ" ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ 'ਪੁਲਿਸ ਇਨ ਪਾਲੀਵੁੱਡ' ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨਾਲ 'ਹਾਣੀ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
