ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 'ਤੁਤਕ ਤੁਤਕ ਤੂਤੀਆਂ' ਵਾਲਾ ਗਾਇਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

'ਤੁਤਕ ਤੁਤਕ ਤੂਤੀਆਂ' ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਾਇਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ
ਗਾਇਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ (Photo: Poster)
Published : December 12, 2025 at 7:09 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਗਾਇਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ "ਤੁਤਕ ਤੁਤਕ ਤੂਤੀਆਂ" ਅਤੇ "ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ" ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਿੱਗਜ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਪ ਅਤੇ ਪੌਪ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਗੀਤਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ "ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ" ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਲੀ ਸੱਗੂ ਦੁਆਰਾ ਰੀਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੰਗੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਜੀਵੰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

