2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ‘ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ’ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਕਿਰਨ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨਿਭਾਏਗੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ
ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਸੂਈ-ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਫਾਈਲਜ਼’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 1:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਸੂਈ-ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਫਾਈਲਜ਼’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਿਲੋਕ ਕੋਠਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਭਿਨਵ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਿਰਨ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਸੂਈ-ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਫਾਈਲਜ਼’ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੁਮਨ ਸਾਹੂ, ਐਡੀਟਰ ਸੰਜੇ ਸੰਕਲਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤਪਿਸ਼ ਸੋਨੀ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਭਾਟੇਜਾ ਅਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਅਭਿਲੇਖ ਲਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਜੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ‘ਸੂਈ - ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਫਾਈਲਜ਼’ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
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