ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ "ਬਲੈਕਮੇਲ", ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ "ਬਲੈਕਮੇਲ" ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ
ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ (Pic Credit: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 19, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ "ਬਾਰਡਰ 2" ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਫਿਲਮ "ਬਾਰਡਰ 2" 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। "ਬਾਰਡਰ" ਦਾ ਸੀਕਵਲ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ "ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ" ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਦੂਜੀ ਰੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: "ਜੇਕਰ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗਾ।" ਇਹ 'ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ' ਟ੍ਰੈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੇ ਰੀਲਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੌਸ ਫਿਲਮ ਪੂਰੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ 'ਬਲੈਕਮੇਲ' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਥੀਏਟਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਇਸ 'ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ' ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ 'ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ' ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰਡਰ (1997) ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੈਰਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਅਹਾਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ (ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ) ਦੀ ਧੀ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।

