Toxic Advance Booking: ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਟੌਕਸਿਕ' ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, 3600 ਦੀ ਵਿਕੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ
ਯਸ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 4:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯਸ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਟੌਕਸਿਕ' 26 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
'ਟੌਕਸਿਕ' ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
ਯਸ਼ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਟੌਕਸਿਕ' ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਅੱਜ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
'ਟੌਕਸਿਕ' ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਗਲੋਬਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮ ਨੇ BookMyShow 'ਤੇ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,050 ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 27,000 ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯਸ਼ ਦੀ 'ਟੌਕਸਿਕ' ਨੇ 4,886 ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 84,915 ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4.1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ 9.19 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਕਰੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਪੜਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਵਰਲਡ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ 'ਟੌਕਸਿਕ' ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,250 (ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ) ਹੈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ INOX M5 ਈ-ਸਿਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,600 ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਯਸ਼-ਸਟਾਰਰ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟੌਕਸਿਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਯਸ਼ 'ਟੌਕਸਿਕ' ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ, ਨਯਨਤਾਰਾ, ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਅਤੇ ਰੁਕਮਣੀ ਵਸੰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੀਤੂ ਮੋਹਨਦਾਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਕੰਨੜ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
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