ਸਭ 2025 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

IMDb ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ 2025 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Top Imdb Most Popular Films 2025
Top Imdb Most Popular Films 2025 (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 13, 2025 at 3:39 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2025 ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਅਤੇ ਮਹਾਵਤਾਰ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 449.83 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ 'ਸੈਯਾਰਾ' ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।

'ਹੋਮਬਲੇ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਮਹਾਵਤਾਰ ਨਰਸਿਮਹਾ' ਅਤੇ 'ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਨੇ 2025 ਦੀਆਂ IMDb ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ। ਐਨੀਮੇਟਡ ਮਹਾਵਤਾਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਥਿਹਾਸਕ-ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਵਤਾਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਲਈ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ IMDb ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। 'ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' 2022 ਦੀ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਆਪਣੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਥੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਹੋਮਬਲੇ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ।

'ਹੋਮਬਲੇ ਫਿਲਮਜ਼' ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ KGF ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ KGF: ਚੈਪਟਰ 2 ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

'ਹੋਮਬਲੇ ਫਿਲਮਜ਼' ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 'ਹੋਮਬਲੇ ਫਿਲਮਜ਼' ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

IMDb ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ 2025 ਸੂਚੀ

  1. ਸੈਯਾਰਾ
  2. ਮਹਾਵਤਾਰ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ
  3. ਛਾਵਾ
  4. ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1
  5. ਕੁਲੀ
  6. ਡਰੈਗਨ
  7. ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ
  8. ਦੇਵਾ
  9. ਰੈੱਡ 2
  10. ਲੋਕਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਚੰਦਰ

TOP IMDB MOST POPULAR FILMS 2025
2025 ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ
SAIYAARA ON TOP 2025
IMDB MOST POPULAR FILMS
POLLYWOOD LATEST NEWS

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

