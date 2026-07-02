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ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨਜ਼ ਉਤੇ ਬੋਲੀ 'ਤਾਰਕ ਮਹਿਤਾ ਕਾ ਉਲਟਾ ਚਸ਼ਮਾ' ਦੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

"ਤਾਰਕ ਮਹਿਤਾ ਕਾ ਉਲਟਾ ਚਸ਼ਮਾ" ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਿੰਪਲ ਕੌਲ ਨੇ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਿੰਪਲ ਕੌਲ
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਿੰਪਲ ਕੌਲ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 2, 2026 at 11:34 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਿੰਪਲ ਕੌਲ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 'ਤਾਰਕ ਮਹਿਤਾ ਕਾ ਉਲਟਾ ਚਸ਼ਮਾ' ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੀਨਜ਼, ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟੀਮੇਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇੱਕ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ 'ਸ਼ਰਾਰਤ' ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। "ਧੋਖਾਧੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੌਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਕੁਟੰਬ," "ਸ਼ਰਤ," "ਤਾਰਕ ਮਹਿਤਾ ਕਾ ਉਲਟਾ ਚਸ਼ਮਾ," "ਓਏ ਜੱਸੀ," "ਯਮ ਹੈਂ ਹਮ" ਅਤੇ "ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਿਲ ਮਾਨੇ ਨਾ" ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

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