ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ, ਧੀ ਟੀਨਾ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 'ਆਰਟ ਕਨੈਕਟ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਤੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟੀਨਾ ਅਹੂਜਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 1:33 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟੀਨਾ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 'ਆਰਟ ਕਨੈਕਟ 2026' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆਰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਜ਼ਾ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਨਾ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"
ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਨਾਤਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਟੀਨਾ ਅਹੂਜਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਆਹੂਜਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਸੀ) ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ (ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1937 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਗ਼ਲਪੁਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਹਿਬੂਬ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1939 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਏਕ ਹੀ ਰਾਸਤਾ' ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 'ਔਰਤ' ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਤਾਈ ਇੱਛਾ
ਟੀਨਾ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।
'ਆਰਟ ਕਨੈਕਟ 2026' ਰਾਹੀਂ ਉੱਭਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੰਚ
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਆਰਟ ਕਨੈਕਟ' ਦਾ ਚੌਥਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸਕੱਲਪਚਰ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਟ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆਬਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟੀਨਾ ਅਹੂਜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ 6 ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਰੇਨ ਤੰਵਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਕਾਰੀ 'ਕਲਾ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ 2026' ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ।
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