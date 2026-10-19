ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ, ਜਾਣੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ, ਜਾਣੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਟਾਈਗਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 1:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ 'ਤੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Firing on Bollywood actor Tiger Shroff | Mumbai Police: "An FIR has been registered against three unknown accused under Sections 109(1) and 3(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), and Sections 3 and 25 of the Arms Act. Police investigation is underway to establish the identity of the accused."— ANI (@ANI) October 19, 2026
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਟਾਈਗਰ ਇਸ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਜਖ਼ਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਭਾਈਜਾਨ' ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।
Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde meets actor Tiger Shroff following the firing incident and enquires about his health. (Source: Deputy CM Office) https://t.co/NNhxjDiutr— IANS (@ians_india) October 18, 2026
ਕੀ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ?
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਟਾਈਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਭਾਈਜਾਨ' ਨੇ ਅਕਸਰ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 17 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ "ਗਣਪਤ" ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 18' ਦੇ "ਦਿ ਦੀਵਾਲੀ ਧਮਾਕਾ" ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਲਮ "ਬਾਗੀ 4" ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19' ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਈਵ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੋ-ਖੋ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਸਹਿ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।
ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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