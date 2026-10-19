Tiger Shroff Attack: ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 10:10 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੁਹੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਚਿੱਟਾ ਸਲੀਵਲੈੱਸ ਟੌਪ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਜੀਨਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵ ਸਨ।
Gunshots fired near #TigerShroff's car… Glad he's safe https://t.co/Zj4vXAWuN8— Abhi (@abhim3010) October 18, 2026
ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ "ਬਾਗੀ 2" ਅਤੇ "ਬੇਫਿਕਰੇ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਿਨਰ ਡੇਟ, ਆਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਿਨੇਮਾ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਚੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद उनसे मिलने पहुंचे डिप्टी CM एकनाथ शिंदे । परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया, बोले- मुंबई में किसी भी गैंग की दहशत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। #TigerShroff #EknathShinde #MumbaiFiring #MumbaiPolice #mumbai https://t.co/GVkZWTVtVE— Abhishek parashari (@Abparashari) October 19, 2026
ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।" ਚੰਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
What kind of Law and order is this ?? The ones who are harmless are sent to jail - the ones who are criminals are shooting innocents on the street ! A gangster who is in Jail openly threatens Bollywood and shoots at will -and we just allow fear to spread ! Who is answerable ?? @AmitShah @Dev_Fadnavis could u please address the state / city / resident of Juhu?? Or are you still worried about harmless flag walkers! #TigerShroff #shootinginJuhu— rahul dholakia (@rahuldholakia) October 18, 2026
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੁਹੂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ।
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