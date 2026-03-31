ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ

ਨਵੀਂ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ 2' ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 5:18 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ 2' ਨਾਲ ਦੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਪਰਮਜੀਤ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਲਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵ੍ਹਾਈਟ ਟੀ.ਵੀ' (2019) ਅਤੇ 'ਗੂੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ' (2022) ਆਦਿ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 'ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼' ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ ਮੁਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਰਾਜਵੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਿਤਿਕਾ ਸੇਠੀ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ, ਮਿੰਨੀ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੋ, ਜੋ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬਰਸਾਤ ਕੀ ਰਾਤ' ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

