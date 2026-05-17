ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਆਖੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੈੱਬਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।

ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ (Special Arrangement)
Published : May 17, 2026 at 2:10 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਦੋਅਰਥੀ ਡਾਇਲਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇੰਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦਿੱਗਜ਼ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਛਾਏ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੋਲੇ ਗਏ ਉਕਤ ਡਾਇਲਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਭੁੱਲ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਖਿਮਾ-ਯਾਚਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਵੈੱਬਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਿਨੇਮਾ ਹਸਤੀ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈੱਬਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਜੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

