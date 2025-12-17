'ਬਾਰਡਰ 2' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਮੁੜ ਛਾਏ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : December 17, 2025 at 10:54 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਨੇਮਾ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ-ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2', ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਟੀਜ਼ਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ ਉਕਤ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ:
ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ:
ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ' ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ' ਅਪਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 2', 'ਡਿਸਕੋ ਸਿੰਘ' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ 1947' ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਫਿਲਮਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਫਲਤਮ ਫਿਲਮ 'ਕੇਸਰੀ' ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਂਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ:
ਗਲੋਬਲੀ ਸਟਾਰ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਫਲਾਇੰਗ ਅਫਸਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (ਪਰਮ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਟੀਜ਼ਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੁੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ:
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਹਾਊਸਫੁੱਲ 5', 'ਬਾਗ਼ੀ 4' ਅਤੇ 'ਦੀਵਾਨੀਅਤ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਬਤੌਰ ਲੀਡਿੰਗ ਜੋੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ 1947', 'ਛੜਾ', 'ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ', 'ਸਰਦਾਰਜੀ 2' ਅਤੇ 'ਸੁਪਰ ਸਿੰਘ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
