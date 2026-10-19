ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ

ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ
ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਟਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 1:32 PM IST
ਕੋਟਾ: ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੁਹੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਟਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇਜਸਵਿਨੀ ਗੌਤਮ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜ਼ਖਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
Firing on Bollywood actor Tiger Shroff | Mumbai Police: "An FIR has been registered against three unknown accused under Sections 109(1) and 3(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), and Sections 3 and 25 of the Arms Act. Police investigation is underway to establish the identity of the accused."— ANI (@ANI) October 19, 2026
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਸਖ਼ਤੀ
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹਮਲਾਵਰ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਿਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੇਜਸਵਿਨੀ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਲੈ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇਜਸਵਿਨੀ ਗੌਤਮ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜੈਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12939 ਪੂਨੇ-ਜੈਪੁਰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਸਈ ਰੋਡ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਟਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਫਸ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਪੀਐਫ ਰਾਮਗੰਜ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ
ਕੋਟਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ 3 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੈਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਕਾਰ ਜੁਹੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫਿਰਦੌਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
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