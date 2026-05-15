Cannes 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੇਬਿਊ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਢਾਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਰ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ, ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਤੱਕ, ਹਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੇਬਿਊ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 12:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਸਗੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰਸ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਕਾਨਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੌਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।
ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ, ਅਦਿਤੀ ਰਾਓ ਹੈਦਰੀ ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲੈਮਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ
ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੀਤਾ ਲੂਲਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਪੀਲੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਆਈਕਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨਿਕ ਜੋਨਸ ਨਾਲ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਂਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨਸ ਦਿਖ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਯਕਾ ਨੇ ਵਿੰਟੇਜ ਰੌਬਰਟੋ ਕੈਵਾਲੀ ਦਾ ਬਲੈਕ ਚਮਕਦਾਰ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਥਾਈ-ਹਾਈ ਸਲਿਟ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਸਪਾਰਕਲ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਊਨ ਦੀ ਜਿਪ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੁੱਕ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ।
ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੇ 63ਵੇਂ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਡੇਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਰੋਹਿਤ ਲਾਲ ਦੀ ਆਈਵਰੀ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਂਟ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੀਪਿਕਾ ਦਾ ਇਹ ਲੁੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਸਟਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੇਲ ਸੀ। ਹਾਈ-ਸ਼ਾਈਨ ਬਲਾਊਜ਼ ਅਤੇ ਪਲੰਜਿੰਗ ਬੈਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗਲੈਮਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਇਪਡ, ਸੀਕੁਇਨਡ ਅਤੇ ਅਬੂ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਵਾਈਟ ਰਫਲਡ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ 1200 ਪਰਲਸ ਅਤੇ 200 ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਲੀਆ ਭੱਟ
ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦਾ ਕਾਨਸ ਡੇਬਿਊ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਨਸ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਂਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੱਸ਼ ਟੋਨ ਵਾਲਾ ਕਾਊਚਰ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤਾਮਾਰਾ ਰਾਲਫ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਊਟਫਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸਕਲਪਟੇਡ ਕੌਰਸੇਟ, ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਫਲੋਇੰਗ ਸਕਾਰਫ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਈ।
ਅਦਿਤੀ ਰਾਓ ਹੈਦਰੀ
ਅਦਿਤੀ ਰਾਓ ਹੈਦਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 75ਵੇਂ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਆਈਵਰੀ ਆਰਗੇਨਜ਼ਾ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਬਲਾਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਬੇਹੱਦ ਰਾਇਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਦਿਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਚਾ ਅੰਬ ਸੁਲਤਾਨਾਹ ਲਾਲ ਮਸ਼ਰੂਮ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਿੰਦੂਰ, ਵੱਡੀ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਬਣ ਗਿਆ।
