ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਤਿਆਰ

ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਤਿਆਰ
ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੱਸੀ ਮਾਨ। ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੁਹੱਬਤੀ ਰੁੱਤ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 2, 2026 at 1:54 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕੰਟੈਂਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੱਸੀ ਮਾਨ। ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੁਹੱਬਤੀ ਰੁੱਤ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਰਿਲੀਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਇਜੀਵੇ ਫ਼ਿਲਮ ਐਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜੱਸੀ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਉਕਤ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਰਤੇਜ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜੱਸੀ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।' ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿਚ ਨਵੀ ਭੰਗੂ , ਅਨੀਤਾ ਮੀਤ, ਇਕਬਾਲ ਚੜਿੱਕ, ਜਗਰਾਜ ਮਨਵਾਨ, ਅੰਕੂ ਮੋਦਗਿਲ, ਦੀਪਿਕਾ ਨਿਆਜ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੇਣੂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।'
ਪੁਰਾਤਨ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਠੇਠ ਦੇਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ
ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਦਾ ਹਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਠੇਠ ਦੇਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੱਸੀ ਮਾਨ
ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੱਸੀ ਮਾਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਕਰਿਅਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਮਾਏਂ ਨੀ ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ', 'ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ', 'ਵਜੂਦ' , 'ਰੂਟ 11' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਫ-ਬੀਟ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।