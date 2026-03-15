ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਹ ਅਪਕਮਿੰਗ ਫਿਲਮਾਂ, ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ

ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਦੀਆਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 'ਇਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨੀ ਆਉਣੇ' ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 40 ਦਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਹ ਅਪਕਮਿੰਗ ਫਿਲਮਾਂ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 15, 2026 at 5:37 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਸਾਲ 2025 'ਚ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ, ਸਾਲ 2026 ਵੀ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਰਹੇਗੀ ਕਿੰਨੀ ਖਾਸ!...

ਚਾਲੀ ਦਿਨ

'ਲੋਨ ਟ੍ਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਲੇਅ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖ਼ਣ ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤਰੁਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਦੇ ਨਾਵਲ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉਜਾੜ ਬੀਆਂਬਾਨਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਤਾਲਾਸ਼ 'ਚ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਗਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਣ ਵੜੈਚ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਵਿਹੜੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਮਦ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਫਿਲਮ 40 ਦਿਨ

'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3/ਦਸਤਾਰ'

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋ ਬੇਹਤਰੀਣ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਕਤ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਖਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ।

ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 3
ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਫਿਲਮ 'ਦਸਤਾਰ'


'ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਉਣੇਂ'

ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਨਵਾ ਮੋੜ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲੀ ਵਜ਼ੂਦ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਲ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਦੇ ਗਏ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੌਰ ਚੋ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਕ ਹੋਰ ਆਹਲਾ ਦਰਜ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਹੋਲ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਆਚਿਆਂ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ,ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ

