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ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ 'ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ' ਦੀਆਂ ਐਡਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ
ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 5:16 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ' ਐਡਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। FDA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਡਜ਼ 'ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ' ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ' ਐਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। FDA ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ 'ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ 4-5 ਕਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 3-4 ਕਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਬਿੱਗ ਬੀ' ਨੇ ਇੱਕ 'ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ-ਕੋਟੇਡ ਇਲਾਇਚੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਡ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 79ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ' ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ' ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ

ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਾਂਗ ਉਸੇ 'ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ' ਐਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜ਼ ਲਈ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ 3.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ

ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 'ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਅਸੰਗਤਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ 'ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ' ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਫੀਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ 'ਭਾਈਜਾਨ' ਵੀ ਇੱਕ 'ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ-ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਨ। ਕੋਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਉਸਦੀ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

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