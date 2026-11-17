ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ
ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਸਤੀ ਬਲਬੀਰ ਬੱਲੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 3:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਬਲਬੀਰ ਬੱਲੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ 55 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦਿੱਗਜ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਆਰਟ ਗਰੁੱਪ ਰਾਏਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੰਦਲੀ ਪੈੜਾਂ' ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਬੱਲੀ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਬਦਲਾ ਜੱਟੀ ਦਾ" ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਵਰਗੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਮਾਸਿਕ ਪਰਚਾ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬਰੂਹਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਬੱਲੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 30 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਲਬੀਰ ਬੱਲੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਬੀਰ ਬੱਲੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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