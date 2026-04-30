ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਜ਼ਮੀਨਾ ਚੱਕ 35 ਦੀਆਂ' 21 ਮਈ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

WEB SERIES ZAMEENA CHAK 35 DIYAN
ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾ ਚੱਕ 35 ਦੀਆਂ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 30, 2026 at 1:05 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਜ਼ਮੀਨਾ ਚੱਕ 35 ਦੀਆਂ' ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਕੇਬਲਵਨ ਅਤੇ ਬੈਰਲ ਰਿਕਾਰਡਸ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਨਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਤੱਕ' ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਹੇਠ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇ-ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮੈਟ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਕ 35 ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪਾਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਬਡਬਰ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਨਾ, ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ, ਜਸ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬੂਟਾ ਬਡਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੂਟਾ ਬਡਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 70-80 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਡਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਅਸਟਾਰ ਸਟੂਡਿਓਜ਼, ਗੀਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਭੁੱਲਰ, ਪਵਨ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈੱਡ ਗੁਰਮਨਜੋਤ ਬੈਨੀਪਾਲ ਹੈ।

