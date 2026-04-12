ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ

ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪ੍ਰਧਾਨ' ਜਲਦ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ (ETV Bharat Special Arrangement)
Published : April 12, 2026 at 12:46 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪ੍ਰਧਾਨ' ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੌਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੋਲਟਿਕਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਟੈਟ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਲੇਖ਼ਣ ਵਿਵੇਕ ਸੈਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਨਕੌਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤੂ ਮੇਰਾ 22 ਮੈਂ ਤੇਰਾ 22' (2013),'ਇਸ਼ਕ ਬ੍ਰਾਂਡੀ' (2014), ਮੁੰਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ (2015) , ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ (2017) ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ (2022) ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਦੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ 'ਕੋਈ ਸੀ' (ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ) ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ (ਅਰਮਾਨ) ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

