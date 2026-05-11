ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਲੜਾਉਂਦੀ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਲੜਾਉਂਦੀ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਲਕਸ਼ਯ ਅਤੇ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚਾਂਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 11, 2026 at 3:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਚਾਂਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਜਨੂੰਨ, ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਯ ਅਤੇ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੋਮਾਂਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਚਾਂਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਇੱਕ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੀਅਲ ਹੈ। 'ਚਾਂਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ'- ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ।'
'ਚਾਂਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
'ਚਾਂਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ 2 ਮਿੰਟ 54 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਯ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਯ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨੰਨਿਆ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਯ ਨੇ ਆਰਵ ਅਤੇ ਅਨੰਨਿਆ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਮਾਂਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਹੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਵ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ।
ਇਹ ਜੋੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਂਦਨੀ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਰਵ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਤਣਾਅ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਵ ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਤੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਹੈ ਯਾਰ, ਨੂਰ ਵੀ, ਗੁਰੂਰ ਵੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਵੀ।'
ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜੌਹਰ, ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ, ਅਪੂਰਵਾ ਮਹਿਤਾ, ਸੋਮੇਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮਾਰੀਜੇਕੇ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਵੱਲੋ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਵੇਕ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਫਿਲਮ 'ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ਵਰ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਯ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, 'ਚਾਂਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ' 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
