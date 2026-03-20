ETV Bharat / entertainment

'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼, ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

RABB DA RADIO 3 RELEASE DATE
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 20, 2026 at 3:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਵੇਹਲੀ ਜੰਤਾ ਫਿਲਮਸ ਅਤੇ ਓਮਜੀ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ' ਦੇ ਬੈਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਸਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਰੌਣਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਵਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਪਵਨ ਜੌਹਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਪਾਰਸ, ਬਨਿੰਦਰ ਬੰਨੀ, ਜੱਸਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤੂ ਸਰਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਜੋਤ ਅਮੂ, ਦਿਸ਼ਮਾਯਰਾ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ, ਕੁਮਾਰੀ ਕੌਰ ਆਦਿ ਵੱਲੋ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ' ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵੀ ਆਨ ਸਕਰੀਨ ਸਿਨੇਮਾ ਜੋੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਿਆ ਫ਼ਿਲਮ 'ਅਫ਼ਸਰ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

TAGGED:

TARSEM JASSAR AND NIMRAT KHAIRA
RABB DA RADIO 3 TRAILER
ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3 ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.