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ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

SINGH VS KAUR 2 TRAILER
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2 ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ (ETV Bharat Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2026 at 4:05 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਨੇਮਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ।

'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਐਫਜ਼ੈਡਸੀਓ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਪਿਆਰ, ਹਾਸੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਰਾਮਾ, ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨਾਲ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ ਗਿੱਲ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਮੋਹਕ ਲੋਕੋਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਸਾਲ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ 'ਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚਾਹਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਭਾਣਾ ਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮੋਹਤਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸੋਨੀ, ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਨਾ ਲਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੋਹਤਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਾ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਜੀ, ਪਟਕਥਾ ਲੇਖ਼ਕ ਕਪਿਲ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਜੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦਕਾਰ ਚੰਚਲ ਡਾਬਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਜੀ ਹਨ।

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