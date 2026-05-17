ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ

ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ
ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰੈਕ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 17, 2026 at 5:47 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਟਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਇੰਨੀਂ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਨੂੰ ਲੈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰੈਕ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾਂਸ ਅਧਾਰਿਤ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ
'ਹੰਬਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਕਤ ਡਾਂਸ ਨੰਬਰ ਅਧਾਰਿਤ ਗਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਕਲਮਬਧਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
'ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਸਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਂਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਬਿੰਨੂੰ ਢਿੱਲੋ, ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਗਾਣਾ ਆਈ.ਵੀ.ਵਾਈ ਮੂਵੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। '17 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ -ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਹ ਉਕਤ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਭਾਗ ਦੀ ਚੌਥੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਐਫ.ਜੈਡ.ਸੀ.ਓ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
