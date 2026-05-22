ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਸੀਕਵਲ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ ਲੇਖਣ

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸ਼ਿਕਾਰੀ' ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੀਕਵਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸ਼ਿਕਾਰੀ' ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੀਕਵਲ (ETV Bharat Special Arrangement)
Published : May 22, 2026 at 2:29 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸ਼ਿਕਾਰੀ' ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਸੀਕਵਲ ਵਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

'ਚੌਪਾਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੇਖ਼ਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਆਏ ਦੋਨੋ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 'ਵਾਰਨਿੰਗ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਕ੍ਰਾਈਮ ਭਰਪੂਰ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਖੁਲਾਸਾ ਜਲਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖ਼ਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੇਜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਚੌਪਾਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

