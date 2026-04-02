ETV Bharat / entertainment

ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਨਜ਼ਰ

author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 2, 2026 at 11:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਸਾਈਂ ਪੱਲਵੀ, ਯਸ਼, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਅਭਿਨੀਤ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਅੱਜ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਰਾਹੀ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੰਗਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

2.38 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੜਦੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਾਂ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਕਸ਼ਸ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ 'ਚ ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਧਨੁਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਗਲੇ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਬਤੌਰ ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਰਾਜਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਵੀਰ ਕਪੂਰ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਬਤੌਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਬਤੌਰ ਸੀਤਾ ਮਾਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਬਤੌਰ ਲੰਕੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਰਾਵਨ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬਤੌਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGGED:

RANBIR KAPOOR RAMAYANA LOOK
RAMAYANA FIRST LOOK OUT
RANBIR KAPOOR FILM TEASER
ਫਿਲਮ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.