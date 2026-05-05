ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਝਲਕ ਕੀਤੀ ਰਿਵੀਲ, ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਟੀਜ਼ਰ
ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਪੰਚ' ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 12:44 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਸਟਾਰਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਰਪੰਚ' ਦੀ ਫ਼ਸਟ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਔਹਰੀ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਫਤਹਿਜੀਤ ਫਿਲਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਥਲ ਪੁੱਥਲ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੋਪੋਜਿਟ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਵੇਕ ਔਹਰੀ, ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਸਚਿੰਤ ਔਹਰੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ 'ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦੇਵ 2' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਬੇਪਰਵਾਹ' ਅਤੇ 'ਅਰਜੁਨ ਵੈਲੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
